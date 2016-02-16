Der technische Indikator Demarker (DeM) basiert auf dem Vergleich zwischen Periodenhoch und vorherigem Periodenhoch.



Wenn das aktuelle Hoch der Periode (Balken) als das vorherige wird die Differenz eingerechnet. Wenn das aktuelle Hoch tiefer oder gleich dem Hoch der vorherigen Periode ist wird ein Nullwert eingerechnet. Die ermittelten Differenzen aus N Perioden werden dann aufsummiert. Der erhaltene Wert wird als Zähler des DeMarker verwendet und wird durch den selben Wert plus der Summe aus den Differenzen zwischen den Kurstiefs der vorherigen und aktuellen Perioden (Balken) dividiert. Wenn das aktuelle Kurstief höher als das Tief des vorherigen Balkens ist, wird ein Nullwert eingesetzt.

Wenn der Indikator unter 30 fällt wird eine bullische Kursumkehr erwartet. Wenn der Indikator über 70 steigt wird eine bearische Kursumkehr erwartet.



Wenn Sie Perioden von größeren Zeiteinheiten verwenden um den Indikator zu berechnen werden Sie in der Lage sein den langfristigen Markttrend zu erfassen. Wenden Sie den Indikator auf kleinen Zeiteinheiten an kann der Markteintritt an dem Punkt des kleinsten Risikos erfolgen und die Haltedauer kann so geplant werden dass sie mit dem übergeordneten Trend übereinstimmt.

Abbildung:



Demarker Indikator



Berechnung:



Der Wert des DeMarker für das Interval "i" wird folgendermaßen berechnet:



DeMax (i) wird berechnet.



Wenn HIGH (i) > HIGH (i - 1), dann : DeMax (i) = HIGH (i) - HIGH (i - 1)

andernfalls DeMax (i) = 0



DeMin (i) wird berechnet.

Wenn LOW (i) < LOW (i - 1), dann: DeMin (i) = LOW (i - 1) - LOW (i) andernfalls DeMin (i) = 0



Der Wert des DeMarker wird berechnet mit:

DMark (i) = SMA (DeMax, N) / (SMA (DeMax, N) + SMA (DeMin, N))



wobei:

