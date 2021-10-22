디마커 지표(DeM)는 기간 최대값과 이전 기간 최대값의 비교를 기반으로 합니다.



현재 기간(바) 최대값이 더 높으면 각각의 차이가 등록됩니다. 현재 최대값이 이전 기간의 최대값보다 낮거나 같으면 naught 값이 등록됩니다. N 기간동안의 차이가 요약됩니다. 수신된 값은 DeMarker의 분자로 사용되며 동일한 값에 이전 기간과 현재 기간(막대)의 가격 최소값 간의 차이 합계를 더한 값으로 나뉩니다. 현재 가격 최소값이 이전 바의 최소 값보다 크면 naught 값이 등록됩니다.

지표가 30 밑으로 하락하면 강세장으로의 전환이 기대됩니다. 지표가 70 위로 상승하면 약세장으로의 전환이 기대됩니다.



만약 지표 계산시 더 긴 기간을 사용 한다면 긴 기간의 시장 추세를 파악 할 수 있을 것입니다. 단기 기간에 기반한 지표를 사용하면 위험이 가장 적은 시점에 시장에 진입하고 주요한 추세에 맞도록 거래 시점을 계획할 수 있습니다.

디마커 지표



계산:



"i" 간격의 디마커 값은 다음과 같이 계산됩니다:



DeMax (i)가 계산됩니다.



If HIGH (i) > HIGH (i - 1) 이라면 : DeMax (i) = HIGH (i) - HIGH (i - 1)

그렇지 않으면 DeMax (i) = 0



DeMin (i) 가 계산되었습니다.

If LOW (i) < LOW (i - 1) 이라면: DeMin (i) = LOW (i - 1) - LOW (i) 그렇지 않으면 DeMin (i) = 0



디마커 값은 다음과 같이 계산됩니다:

DMark (i) = SMA (DeMax, N) / (SMA (DeMax, N) + SMA (DeMin, N))



설명:

