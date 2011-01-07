Индикатор строит канал по уравнению линейной регрессии y=b+a*x.

Коэффициенты a и b уравнения линейной регрессии вычисляются только по сформировавшимся барам, т.е. самый последний бар, который не сформировался до конца, в расчетах не участвует.

Количество баров для расчета устанавливается во входной переменной InChPeriod, и не может быть меньше 2 или больше количества баров в истории минус единица. Значение индикатора для последнего, не сформировавшегося, бара вычисляется на основе полученных коэффициентов a и b.

В канал между линиями "Up Line" и "Down Line" должно попадать не менее 68.26% ценовых значений, принятых для расчетов. В канал между линиями "High Line" и "Low Line" не менее 95.44% ценовых значений, принятых для расчетов. Пересчет значений индикатора происходит только при изменении количества баров в истории, например формирование нового бара.