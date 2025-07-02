인디케이터는 선형 회귀 방정식 y=b+a*x에 따라 채널을 구축합니다.

선형 회귀 방정식의 계수 a와 b는 형성된 막대에 의해서만 계산되며, 즉 끝까지 형성되지 않은 가장 최근 막대는 계산에 참여하지 않습니다.

계산을 위한 막대 수는 입력 변수 InChPeriod에 설정되며, 기록의 막대 수에서 1을 뺀 값보다 2보다 작거나 클 수 없습니다. 형성되지 않은 마지막 막대의 표시기 값은 수신된 계수 a와 b를 기준으로 계산됩니다.

"업 라인"과 "다운 라인" 라인 사이의 채널은 계산에 사용된 가격 값의 68.26% 이상을 포함해야 합니다. "고가 라인"과 "저가 라인" 사이의 채널에는 계산에 사용된 가격 값의 95.44% 이상이 포함되어야 합니다. 지표 값의 재계산은 기록에서 막대 수를 변경할 때만 발생합니다(예: 새 막대 형성).