당사 팬 페이지에 가입하십시오
그렇다면 링크 to it -
하셔서 다른 이들이 평가할 수 있도록 해보세요
선형 회귀 채널 - MetaTrader 5용 지표
- 조회수:
- 93
- 평가:
-
- 게시됨:
- 이 코드를 기반으로 한 로봇이나 지표가 필요하신가요? 프리랜스로 주문하세요 프리랜스로 이동
인디케이터는 선형 회귀 방정식 y=b+a*x에 따라 채널을 구축합니다.
선형 회귀 방정식의 계수 a와 b는 형성된 막대에 의해서만 계산되며, 즉 끝까지 형성되지 않은 가장 최근 막대는 계산에 참여하지 않습니다.
계산을 위한 막대 수는 입력 변수 InChPeriod에 설정되며, 기록의 막대 수에서 1을 뺀 값보다 2보다 작거나 클 수 없습니다. 형성되지 않은 마지막 막대의 표시기 값은 수신된 계수 a와 b를 기준으로 계산됩니다.
"업 라인"과 "다운 라인" 라인 사이의 채널은 계산에 사용된 가격 값의 68.26% 이상을 포함해야 합니다. "고가 라인"과 "저가 라인" 사이의 채널에는 계산에 사용된 가격 값의 95.44% 이상이 포함되어야 합니다. 지표 값의 재계산은 기록에서 막대 수를 변경할 때만 발생합니다(예: 새 막대 형성).
MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/249
채널을 그리는 지그재그 색상 표시기입니다.Grr-al
테스터의 성배인 '오프닝 가격'과 'OHLC on M1' 모드를 위한 테스터의 성배입니다.
코팍 메타트레이더 인디케이터 - 1962년 에드워드 코팍이 처음 만든 유명한 코팍 곡선 인디케이터를 구현한 것입니다. 이 지표는 두 변화율(주기 14와 11)의 합의 가중 이동평균(주기 10)을 측정하여 장기 매수 및 매도 기회(고전적으로 매수에만 사용)를 보여줍니다. 클래식 버전입니다. 이 메타트레이더 버전에서는 기본 보조지표의 매개변수를 수정할 수 있습니다. 이 코팍 인디케이터는 MT4 및 MT5에서 사용할 수 있습니다.Support and Resistance MT5
지지 및 저항 메타트레이더 보조지표 - 이 보조지표의 이름에서 알 수 있듯이 지지 및 저항 레벨을 표시합니다. 차트에 직접 표시되므로 손절 또는 이익 실현 수준을 설정하거나 다음 시장 목표를 확인하고자 할 때 쉽게 도움을 받을 수 있습니다. 이 보조지표는 표준 메타트레이더 프랙탈 보조지표(빌 윌리엄스 방식)를 사용하며 입력 매개변수를 변경할 수 없습니다. 이 보조지표는 메타트레이더 버전 4 및 5에서 사용할 수 있습니다.