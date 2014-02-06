请观看如何免费下载自动交易
请在Telegram上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
本指标使用线性回归模型：y=b+a*x 绘制一条通道。
当计算回归系数（a和b）的时候，仅使用完整的柱形。柱形的数量在输入参数InChPeriod中确定，必须比2大（比所有柱形数量history-1小）。指标的最后一个柱形（未完成的）的值，是通过使用回归系数值来计算的。
基于以下判断：
- 至少有68.26%的价格位于“上升”和“下降”线之间。
- 至少有95.44%的价格位于“高”和“低”线之间。
当柱形数量改变时，例如，当新的柱形到来时，回归系数会重新计算。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/249
Zigzag彩色通道
Zigzag彩色通道是将ZigZag峰值和谷值连接起来绘制成的一个通道。Grr-al
本EA仅当策略测试器使用“开盘价”或者“1分钟OHLC”模式才是盈利的。
cIntBMP - 一个用于创建BMP图像的库
一个用于创建和输出BMP图像的类。SelfGenerator
该脚本生成一个源代码的文件（MQL5传统程序的解决办法）。这在研究程序和算法时非常有用。