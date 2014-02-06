本指标使用线性回归模型：y=b+a*x 绘制一条通道。

当计算回归系数（a和b）的时候，仅使用完整的柱形。柱形的数量在输入参数InChPeriod中确定，必须比2大（比所有柱形数量history-1小）。指标的最后一个柱形（未完成的）的值，是通过使用回归系数值来计算的。

基于以下判断：

至少有68.26%的价格位于“上升”和“下降”线之间。

至少有95.44%的价格位于“高”和“低”线之间。



当柱形数量改变时，例如，当新的柱形到来时，回归系数会重新计算。

