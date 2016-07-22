Der Indikator zeichnet einen Kanal nach der Gleichung der linearen Regression y=b+a*x.

Bei der Berechnung der Koeffizienten a und b der Gleichung der linearen Regression werden nur vollständige Balken verwendet, d.h. der allerletzte Balken, der noch nicht vollendet ist, wird nicht berücksichtigt.

Die Anzahl der Balken für die Berechnung wird in der Eingabevariablen InChPeriod gesetzt und kann nicht kleiner als 2 und größer als die Anzahl der Balken in der Historie minus eins sein. Der Wert des Indikators auf dem letzten nicht vollständigen Balken wird anhand der Koeffizienten a und b berechnet.

Der Kanal zwischen den Linien "Up Line" und "Down Line" muss mindestens 68.26% Preiswerte enthalten. Der Kanal zwischen den Linien "High Line" und "Low Line" muss mindestens 95.44% Preiswerte enthalten. Die Werte des Indikators werden nur dann neu berechnet, wenn sich die Anzahl der Balken in der Historie ändert, z.B. wenn sich ein neuer Balken bildet.