ColorCandlesDaily

차이킨 변동성 지표는 최고 가격과 최저 가격 사이의 스프레드를 계산합니다. 최대값과 최소값 사이의 진폭을 기준으로 변동성 값을 판단합니다. Average True Range와는 달리, 차이킨의 지표는 갭을 고려하지 않습니다.

ColorLine지표는 가격 이동 평균선을 차트에 나타내 줍니다. 이동평균선은 다른 색으로 나타납니다(100개의 바가 같은 색으로) 컬러 세팅은 매 5틱마다 바뀌고 3가지 색상 시안이 있습니다.

사용자 정의형 이동 평균은 맞춤식 보조 지표의 예입니다 - 이동 평균을 계산하고 표시합니다.