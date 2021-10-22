거래 로봇을 무료로 다운로드 하는 법을 시청해보세요
ColorCandlesDaily - MetaTrader 5용 지표
ColorCandlesDaily 지표는 주별 일봉 캔들 색을 다르게 나타내 줍니다.
MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/22
Nadaraya-Watson estimator
Nadaraya-Watson estimator차이킨 변동성(CHV)
차이킨 변동성 지표는 최고 가격과 최저 가격 사이의 스프레드를 계산합니다. 최대값과 최소값 사이의 진폭을 기준으로 변동성 값을 판단합니다. Average True Range와는 달리, 차이킨의 지표는 갭을 고려하지 않습니다.
ColorLine
ColorLine지표는 가격 이동 평균선을 차트에 나타내 줍니다. 이동평균선은 다른 색으로 나타납니다(100개의 바가 같은 색으로) 컬러 세팅은 매 5틱마다 바뀌고 3가지 색상 시안이 있습니다.사용자 정의형 이동 평균
사용자 정의형 이동 평균은 맞춤식 보조 지표의 예입니다 - 이동 평균을 계산하고 표시합니다.