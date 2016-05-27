Multicurrency OnTickMarketWatch tick event handler

Der standardmäßige Tick-Handler OnTick() erlaubt es, Ticks nur von einem Symbol zu erhalten. Für einen Mehrwährungshandel braucht man Ticks von jedem der Symbole. Manchmal ist es notwendig, Ticks von allen in der Marktübersicht vorhandenen Symbolen zu erhalten.



Hierfür verwendet der beigefügte Expert Advisor exOnTickMarketWatch.mq5 die Standardfunktion OnChartEvent(), dank der wir Folgendes bekommen:

Index des Symbols (im Fenster "Marktübersicht"). Symbolname. Bid-Preis des Ticks. Spread des Symbols.

Starten Sie das beigefügte Skript scOnTickMarketWatch.mq5, um Ticks von Symbolen aus der Marktübersicht im Experten zu erhalten.

Empfehlung:

Dieser Event-Handler verbraucht viele Ressourcen. Die CPU kann entlastet werden, indem Sie die Verzögerung durch die Verwendung der delay Variablen erhöhen. Aber dabei können einige Ticks ausgelassen werden. Nachdem Sie das Skript und den Expert Advisor gestartet haben, können Sie ganz einfach regulieren, von welchen Symbolen Sie Ticks bekommen wollen, indem Sie Symbole ins Fenster "Marktübersicht" hinzufügen/aus dem Fenster entfernen". Ich glaube, nachdem Sie sich den Code angeschaut haben, wird es Ihnen nichts ausmachen, Parameter für Ihre Ziele im Expert Advisor zu modifizieren. Z.B, Ask-Preis statt Spread erhalten.

P.S. Zum ersten Mal wurde dies im russischen Forum veröffentlicht.





