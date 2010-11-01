Мультивалютный обработчик тиков OnTickMarketWatch

Стандартный обработчик тиков OnTick() позволяет получать тики только по одному инструменту. Для мультивалютной торговли требуются тики по каждому требуемому инструменту. Причем иногда желательно их получать по всем инструментам, которые есть в окне "Обзор рынка".



Для этой цели прилагаемый советник exOnTickMarketWatch.mq5 использует стандартную функцию обработки пользовательских событий OnChartEvent() благодаря которой мы получаем:

Номер инструмента (по порядку в окне "Обзор рынка"), по которому появился новый тик. Имя инструмента по которому появился новый тик. Цену Bid тика. Спред символа,по которому появился новый тик.

Для того чтобы тики по инструментам из "Обзора рынка" стали приходить в эксперт, нужно на графике эксперта запустить прилагаемый скрипт scOnTickMarketWatch.mq5.

Советы по использованию:

Этот вариант мультивалютного обработчика тиков достаточно ресурсоемкий. Вы можете ослабить нагрузку на процессор увеличивая задержку времени получения тиков в скрипте, используя переменную delay. Но при этом вы можете пропускать некоторое количество тиков. После запуска скрипта и эксперта вы с легкостью можете регулировать по каким инструментам получать тики просто добавляя или удаляя символы из окна "Обзор рынка" Посмотрев код, думаю, что для вас не составит труда изменить получаемые параметры в своем эксперте под свои нужды. Например, вместо спреда получать цену Ask.

P.S. Впервые это было опубликовано на форуме.





