多币种 OnTickMarketWatch() 即时价格事件处理器

标准 OnTick() 处理器仅允许接收一个符号。对于多币种专家, 您需要若干种符号的即时价。在有些情况下, 必须接收 "市场观察" 窗口中所有符号的即时价格。

这个 EA exOnTickMarketWatch.mq5 使用标准自定义时间处理器 OnChartEvent() 函数, 它提供如下信息:



"市场观察" 窗口中的符号索引

符号名 即时卖价. 符号点差.

启动 scOnTickMarketWatch.mq5 脚本接收来自 "市场观察" 窗口的即时价格。



推荐:

此版本的多币种时间处理器使用大量资源。增加脚本的延迟变量可降低 CPU 使用率, 但会错过一些即时价格。

启动脚本和 EA 之后, 您可将指定符号添加进 "市场观察" 窗口。

您可以修改代码用于您的需求, 例如, 您可以配置它接收询价代替点差。

附言:它已经发表于俄语 论坛。