Position in channel

LED Balkenindikator, zeigt die Position des Preises in einem Kanal an.
Der Indikator bestimmt die Grenzen des Kanals. Die obere Grenze ist gleich dem maximalen Wert von High[]. Die untere Grenze ist gleich dem minimalen Wert von Low[].
Wenn der aktuelle Wert von Close[0] in der Mitte des Kanals liegt, beträgt der Wert des Indiaktors Null. Bei der Verschiebung des Wertes Close[0] von der Mitte zur oberen oder unteren Grenze des Kanals liegen die Werte des Indikators zwischen 0 und 10 oder 0 und -10 jeweils.
Eingabeparameter:
- Period - Anzahl der Balken für die Berechnung des Kanals.
- X Coordinate - Verschiebung des Indikators hinsichtlich der rechten unteren Ecke des Fensters.
- Y Coordinate - Verschiebung des Indikators hinsichtlich der rechten unteren Ecke des Fensters.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/194
