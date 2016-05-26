CodeBaseKategorien
Indikatoren

Position in channel - Indikator für den MetaTrader 5

German English Русский 中文 Español 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
LED Balkenindikator, zeigt die Position des Preises in einem Kanal an.

Der Indikator bestimmt die Grenzen des Kanals. Die obere Grenze ist gleich dem maximalen Wert von High[]. Die untere Grenze ist gleich dem minimalen Wert von  Low[].

Wenn der aktuelle Wert von Close[0] in der Mitte des Kanals liegt, beträgt der Wert des Indiaktors Null. Bei der Verschiebung des Wertes Close[0] von der Mitte zur oberen oder unteren Grenze des Kanals liegen die Werte des Indikators zwischen 0 und 10 oder 0 und -10 jeweils.

Eingabeparameter:

  • Period - Anzahl der Balken für die Berechnung des Kanals.
  • X Coordinate - Verschiebung des Indikators hinsichtlich der rechten unteren Ecke des Fensters.
  • Y Coordinate - Verschiebung des Indikators hinsichtlich der rechten unteren Ecke des Fensters.

Position in channel


Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/194

