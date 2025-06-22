채널의 가격 포지션을 나타내는 막대 LED 표시기입니다.

채널 경계가 정의됩니다. 상한은 지정된 바 수에 대한 High[] 시퀀스의 최대값과 같습니다. 하한은 지정된 바 수에 대한 Low[] 시퀀스의 최소값과 같습니다.

현재 Close[0] 값이 채널 중앙에 있는 경우 인디케이터 값은 0이 됩니다. Close[0] 값이 채널의 중간에서 상단 또는 하단 경계로 이동하면 인디케이터 수치는 각각 0에서 10으로 또는 0에서 -10으로 변경됩니다.



입력 매개변수:

기간 - 채널이 계산되는 막대 수입니다.

X 좌표 - 창의 오른쪽 하단 모서리를 기준으로 한 인디케이터 오프셋입니다.

Y 좌표 - 창의 오른쪽 하단 모서리를 기준으로 한 인디케이터 오프셋입니다.



