Smooth Accelerator - Indikator für den MetaTrader 5
Der Indikator zeichnet den geglätteten Wert:
Out[i]=MathLog(Close[i]/Close[i+ExtPeriodAcc]),
wobei ExtPeriodAcc die Periode ist, definiert durch den Eingabeparameter "Acc period".
Die Glättung erfolgt durch einen vierfachen Durchlauf von EMA mit der Periode "MA period".
Eingabeparameter:
- Acc period – Periode des Accelerators;
- MA period – Periode der Glättung;
- N History - Anzahl der Balken, die gezeichnet werden.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/192
