Smooth Accelerator - Indikator für den MetaTrader 5

Ansichten:
1140
Rating:
(34)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
vacc_01.mq5 (3.77 KB)
Der Indikator zeichnet den geglätteten Wert:

Out[i]=MathLog(Close[i]/Close[i+ExtPeriodAcc]),

wobei ExtPeriodAcc die Periode ist, definiert durch den Eingabeparameter "Acc period".

Die Glättung erfolgt durch einen vierfachen Durchlauf von EMA mit der Periode "MA period".

Eingabeparameter:

  • Acc period – Periode des Accelerators;
  • MA period – Periode der Glättung;
  • N History - Anzahl der Balken, die gezeichnet werden.

Smooth Accelerator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/192

