MedianPriceChart - indicador para MetaTrader 5

Este indicador dibuja un gráfico con el precio mediano. A dicho gráfico se puede aplicar cualquier indicador.

Por ejemplo, los indicadores de Media Móvil y Bandas de Bollinger, aplicados al gráfico se muestran en el gráfico siguiente:

MedianPriceChart

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/189

