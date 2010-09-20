CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

Smooth Accelerator - индикатор для MetaTrader 5

Victor | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Просмотров:
4044
Рейтинг:
(34)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Красивый перерисовывающийся индикатор.

Выводит сглаженное значение:

Out[i]=MathLog(Close[i]/Close[i+ExtPeriodAcc]),

где ExtPeriodAcc – период (входной параметр "Acc period").

Сглаживание осуществляется четырехкратным проходом EMA с периодом "MA period". Для компенсации задержки проходы производятся навстречу друг другу.

Входные параметры:

  • Acc period – период акселератора;
  • MA period – период сглаживания;
  • N History - количество отсчетов, на которых будет рисоваться график.

Smooth Accelerator

MedianPriceChart MedianPriceChart

Строит график по среднему значению бара.

ytg_Percent_Lot ytg_Percent_Lot

Скрипт вычисляет размер лота при заданном проценте от свободных средств.

Hodrick-Prescott Channel Hodrick-Prescott Channel

Индикатор рисует ценовой канал, используя Hodrick-Prescott Filter.

Position in channel Position in channel

Столбиковый LED индикатор положения цены в канале.