Smooth Accelerator - индикатор для MetaTrader 5
Опубликован:
Обновлен:
Красивый перерисовывающийся индикатор.
Выводит сглаженное значение:
Out[i]=MathLog(Close[i]/Close[i+ExtPeriodAcc]),
где ExtPeriodAcc – период (входной параметр "Acc period").
Сглаживание осуществляется четырехкратным проходом EMA с периодом "MA period". Для компенсации задержки проходы производятся навстречу друг другу.
Входные параметры:
- Acc period – период акселератора;
- MA period – период сглаживания;
- N History - количество отсчетов, на которых будет рисоваться график.
