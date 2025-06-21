버터플라이 전략 전문가 자문 이 전문가 자문(EA)은 자동화된 외환 거래를 위해 여러 차트주기(M2~D1)에 걸쳐 버터플라이 조화 거래 패턴을 구현합니다. 피봇 포인트를 사용하여 강세 및 약세 버터플라이 패턴을 감지하고 사용자 지정 가능한 위험 관리 및 여러 테이크프로핏 레벨로 거래를 실행합니다.

위험보상비율에 따른 자동 SL TP 스크립트는 위험 관리 프로세스를 간소화하려는 MetaTrader 5 트레이더를 위해 설계된 간단하면서도 강력한 도구입니다. 이 스크립트는 사용자가 정의한 위험:보상 비율과 손절(핍)을 기준으로 오픈 포지션의 손절(SL) 및 이익실현(TP) 수준을 설정하는 과정을 자동화합니다. 초보자든 숙련된 트레이더든 이 스크립트를 사용하면 시간을 절약하고 일관된 리스크 관리를 할 수 있습니다.