당사 팬 페이지에 가입하십시오
그렇다면 링크 to it -
하셔서 다른 이들이 평가할 수 있도록 해보세요
부드러운 가속기 - MetaTrader 5용 지표
- 조회수:
- 108
- 평가:
-
- 게시됨:
- 이 코드를 기반으로 한 로봇이나 지표가 필요하신가요? 프리랜스로 주문하세요 프리랜스로 이동
아름다운 다시 그리기 표시기.
평활화된 값을 출력합니다:
Out[i]=MathLog(Close[i]/Close[i+ExtPeriodAcc]),
여기서 ExtPeriodAcc - 기간(입력 매개변수 "Acc 기간").
스무딩은 기간 "MA 기간"을 가진 EMA의 4배 패스로 수행됩니다. 지연을 보정하기 위해 패스는 서로를 향해 이루어집니다.
입력 매개변수:
- Acc 주기 - 가속기 주기;
- MA 기간 - 평활화 기간;
- N 히스토리 - 차트가 그려질 샘플 수입니다.
MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/192
버터플라이 전략 전문가 자문 이 전문가 자문(EA)은 자동화된 외환 거래를 위해 여러 차트주기(M2~D1)에 걸쳐 버터플라이 조화 거래 패턴을 구현합니다. 피봇 포인트를 사용하여 강세 및 약세 버터플라이 패턴을 감지하고 사용자 지정 가능한 위험 관리 및 여러 테이크프로핏 레벨로 거래를 실행합니다.Auto SL TP by Risk Reward Ratio
위험보상비율에 따른 자동 SL TP 스크립트는 위험 관리 프로세스를 간소화하려는 MetaTrader 5 트레이더를 위해 설계된 간단하면서도 강력한 도구입니다. 이 스크립트는 사용자가 정의한 위험:보상 비율과 손절(핍)을 기준으로 오픈 포지션의 손절(SL) 및 이익실현(TP) 수준을 설정하는 과정을 자동화합니다. 초보자든 숙련된 트레이더든 이 스크립트를 사용하면 시간을 절약하고 일관된 리스크 관리를 할 수 있습니다.
이 표시기를 사용하면 두 기호의 막대 종가로 산술 연산을 수행하고 결과를 다른 차트에 표시하여 교차 비율 (곱셈 및 나눗셈), 스프레드 (뺄셈) 값을 얻거나 단순히 한 기호의 차트에 다른 기호의 데이터를 표시 할 수 있습니다.ytg_Percent_Lot
스크립트는 주어진 여유 자금의 비율에 따라 로트 크기를 계산합니다.