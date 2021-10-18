당사 팬 페이지에 가입하십시오
차이킨 오실레이터 (CHO) - MetaTrader 5용 지표
차이킨 오실레이터(CHO)는 <a>축적/해체</a>의 이동 평균의 차이입니다.
"이 오실레이터의 개념은 세 가지의 주요 명제를 기반으로 합니다.
- 첫 번째: 종가 시 주가나 지수가 장중보다 높으면(평균값은 [max+min]/2로 계산할 수 있음), 이는 축적의 날임을 의미합니다. 주가 또는 지수의 종가 지수가 최대값에 가까울수록 축적이 더 활발해집니다. 그 반대로 주식의 종가가 하루 평균보다 낮으면 해체가 이루어졌음을 의미합니다. 주식이 최소값에 가까울수록 해체가 더 활발해집니다.
- 두번째: 안정적인 가격 상승은 거래량의 증가와 거래량의 강력한 축적을 동반합니다. 거래량은 시장의 상승을 일으키는 연료와 같기 때문에 가격이 상승중인데도 거래량이 그대로 라면 이것은 시장이 상승을 계속할 연료가 충분하지 않다는 것을 나타냅니다.
그 반대의 경우는, 가격의 급락은 일반적으로 적은 금액을 동반하고 기관 투자자의 공황 상태와 같은 포지션 청산으로 귀결됩니다. 따라서 우리는 우선 거래량의 증가를 보고 그 다음에는 거래량의 감소를 동반한 가격 하락을 보고 마지막으로 시장이 저점에 가까워지면 일부의 축적이 발생합니다.
- 세번째: Chaikin의 오실레이터를 사용하면 시장에 들어오고 나가는 자금의 양을 추적할 수 있습니다. 거래량과 가격간의 역동적인 역학을 비교하면 단기 및 중기적으로 시장의 정점과 저점을 찾을 수 있습니다.
정확한 기술적 분석 방법이 없기 때문에 이 오실레이터를 다른 기술적 지표와 함께 사용하는 것을 권장합니다. 예를 들어 21일 이동 평균을 기반으로 하는 엔벨로프와 일부 과매수/과매도 오실레이터와 함께 차이킨 오실레이터를 사용하면 단기 및 중기의 거래 신호의 신뢰성이 더 높아질 것입니다.
가장 중요한 신호는 가격이 최대 또는 최소 수준(특히 과매수/과매도 수준)에 도달할 때 발생하지만 차이킨 오실레이터는 이전의 극치를 극복하지 못하고 돌아옵니다.
- 중기 추세의 방향으로 움직이는 신호는 반대 방향으로 움직이는 신호보다 더 신뢰할 수 있습니다.
- 오실레이터가 새로운 최대값 또는 최소값을 확인한다는 사실이 가격이 해당 방향으로 이동한다는 것을 의미하지는 않습니다. 나는 이것이 중요하지 않다고 생각한다.
차이킨 오실레이터를 사용하는 또 다른 방법은 다음과 같습니다: 오실레이터의 방향의 변경은 매수 또는 매도의 신호이지만 가격의 추세 방향과 일치하는 경우에만 해당합니다. 예를 들어, 주가가 상승하고 가격이 90일 이동 평균보다 높으면 음수 값 영역의 오실레이터 곡선이 변곡 상승하는 것을 매수 신호로 간주할 수 있습니다. (그러나 가격은 반드시 90일 이동 평균보다 높아야 합니다).
양의 값(0 이상) 영역에서 오실레이터 곡선의 변곡 하강은 매도 신호로 볼 수 있지만 주가는 종가의 90일 이동 평균보다 반드시 낮아야 합니다."
차이킨 오실레이터
계산:
차이킨 오실레이터를 계산하려면 동일한 지표의 3-기간 지수 이동 평균에서 누적/분포 지표의 10-기간 지수 이동 평균을 빼야 합니다.
CHO = EMA (A/D, 3) - EMA (A/D, 10)
설명:
MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/19
