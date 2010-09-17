CodeBaseРазделы
Индикаторы

MedianPriceChart - индикатор для MetaTrader 5

Grigoriy Chaunin | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Опубликован:
Обновлен:
Индикатор строит график по средней цене бара. К графику можно применить практически любой индикатор.

На картинке приведен график цены по среднему значению бара и индикаторы: Мoving Аverage и Bollinger Bands.

MedianPriceChart

