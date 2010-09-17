Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
MedianPriceChart - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 2816
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Индикатор строит график по средней цене бара. К графику можно применить практически любой индикатор.
На картинке приведен график цены по среднему значению бара и индикаторы: Мoving Аverage и Bollinger Bands.
ytg_Percent_Lot
Скрипт вычисляет размер лота при заданном проценте от свободных средств.ProMart
Улучшенный MаrtGreg.
Smooth Accelerator
Гладкий акселератор.Hodrick-Prescott Channel
Индикатор рисует ценовой канал, используя Hodrick-Prescott Filter.