MedianPriceChart

이 인디케이터는 평균 막대 가격을 기준으로 차트를 작성합니다. 거의 모든 인디케이터를 차트에 적용할 수 있습니다.



그림은 평균 막대 값과 지표인 이동평균 및 볼린저 밴드에 따른 가격 차트를 보여줍니다.