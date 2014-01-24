请观看如何免费下载自动交易
请在Twitter上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
MedianPriceChart - MetaTrader 5脚本
- 显示:
- 1651
- 等级:
-
- 已发布:
- 已更新:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/189
ytg_Percent_Lot
此脚本使用指定的资金风险百分比计算下单交易量。多时段移动平均 [v03]
移动平均指标, 可应用于多个时段 (高于或者低于当前图表的时段). 包含: SMA, EMA, SMMA, LWMA, AMA, DEMA, TEMA, FRAMA, and VIDYA
DXMA
这是 DMI 扩展均线指标。Hodrick-Prescott 通道
本指标使用 Hodrick-Prescott 滤波器绘制价格通道。