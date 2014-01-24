代码库部分
MedianPriceChart - MetaTrader 5脚本

本指标绘制平均价格的图表。任意指标均可加入这个图表。

例如, 以下 均线布林带 指标, 显示在这个均价图表中:

MedianPriceChart

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/189

