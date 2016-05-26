Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
MedianPriceChart - Indikator für den MetaTrader 5
Der Indikator zeichnet einen Chart mit dem Durchschnittspreis des Balkens. Fast jeder Indikator kann auf den Chart angewendet werden.
Auf der Abbildung ist der Preischart mit dem Durchschnittswert des Balkens und den Indikatoren Мoving Аverage und Bollinger Bands zu sehen.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/189
