Indikatoren

MedianPriceChart - Indikator für den MetaTrader 5

Grigoriy Chaunin
Ansichten:
962
Rating:
(25)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
Der Indikator zeichnet einen Chart mit dem Durchschnittspreis des Balkens. Fast jeder Indikator kann auf den Chart angewendet werden.

Auf der Abbildung ist der Preischart mit dem Durchschnittswert des Balkens und den Indikatoren Мoving Аverage und Bollinger Bands zu sehen.

MedianPriceChart

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/189

