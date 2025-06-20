거래 로봇을 무료로 다운로드 하는 법을 시청해보세요
사용자 기반에는 이미 가격 채널 표시기가 있지만 개인적으로 마음에 들지 않고 위와 아래 사이의 모든 공간을 채색하기 때문에 적합하지 않습니다:
제안된 변형에서 가격 채널은 메타트레이더 4에서와 같이 보일 것입니다:
두 지표를 결합할 수도 있습니다:
MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/181
Moving Averages, multi-timeframe [v03]
이동 평균 지표는 모든 차트 주기(현재 차트 주기보다 높거나 낮은 주기)에 적용할 수 있습니다. 포함 SMA, EMA, SMMA, LWMA, AMA, DEMA, TEMA, FRAMA 및 VIDYASelf Optimized SMA
인디케이터는 두 개의 선으로 표시됩니다. 아래쪽 선은 반등을 일으킨 최신 SMA 기간을 기준으로 계산됩니다. 위쪽 선은 반등을 일으킨 최신 SMA 기간을 기준으로 계산됩니다.
프로마트
개선된 마트그레그.Auto SL TP by Risk Reward Ratio
위험보상비율에 따른 자동 SL TP 스크립트는 위험 관리 프로세스를 간소화하려는 MetaTrader 5 트레이더를 위해 설계된 간단하면서도 강력한 도구입니다. 이 스크립트는 사용자가 정의한 위험:보상 비율과 손절(핍)을 기준으로 오픈 포지션의 손절(SL) 및 이익실현(TP) 수준을 설정하는 과정을 자동화합니다. 초보자든 숙련된 트레이더든 이 스크립트를 사용하면 시간을 절약하고 일관된 리스크 관리를 할 수 있습니다.