Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Price Channel - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 5929
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
В пользовательской базе уже есть индикатор Price Channel, но лично мне он не нравится, да и не подходит из-за того, что закрашивает все пространство между up и down:
В предложенном варианте Price Channel будет выглядеть как в MetaTrader 4:
А еще можно комбинировать оба индикатора:
Это индикатор Moving Average с возможностью расчета данных на любом таймфрейме (выше или ниже таймфрейма текущего графика). Поддерживаемые методы расчета: SMA, EMA, SMMA, LWMA, AMA, DEMA, TEMA, FRAMA и VIDYA.Stochastic multi-timeframe
Это индикатор Stochastic с возможностью расчета данных на любом таймфрейме (выше или ниже таймфрейма текущего графика).
Индикатор позволяет выполнять любые арифметические действия с ценами закрытия баров двух символов и отображать полученный результат на любом другом графике, что позволяет получить значение кросс-курса (умножение и деление), спреда (вычитание), или просто - на графике одного символа отобразить данные другого символа.ProMart
Улучшенный MаrtGreg.