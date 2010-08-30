CodeBaseРазделы
Индикаторы

Price Channel - индикатор для MetaTrader 5

В пользовательской базе уже есть индикатор Price Channel, но лично мне он не нравится, да и не подходит из-за того, что закрашивает все пространство между up и down:

Price Channel

В предложенном варианте Price Channel будет выглядеть как в MetaTrader 4:

Price Channel

А еще можно комбинировать оба индикатора:

Price Channel

