Commodity Channel Index (CCI) - MetaTrader 5のためのインディケータ
商品チャネル指数(CCI) は、商品価格の統計価格の平均からの偏差を測ります。
指数が高い値を示しているとき、平均と比較して価格が異常に高い状態であることを示します。そして、低い値は価格が低すぎることを表します。名前とは関係なく、商品チャネル指数は商品以外にも金融系の道具として他の相場にも適応できます
商品チャネル指数には２つの基本的な手法があります。:
- ダイバージェンスの発見. ダイバージェンスは、価格が新しく最大値に達したにも関わらず、商品チャネル指数がひとつ前の最大値より変化しなかった場合現れます。この古典的なダイバージェンスでは一般的に価格が修正の方向に動きます。
- 買われ過ぎ、売られ過ぎを測るインジケーターとして. 商品チャネル指数は、一般的に ±100 の範囲で変位します。+100よりも大きな値は買われ過ぎの状態（とその修正の可能性）を知らせてくれます。-100よりも小さい値は売られ過ぎの状態（と価格が上がる可能性）を示唆します。
Commodity Channel Index indicator
計算:
1. 代表値の計算 - それぞれのロウソク足のHIGHとLOWとCLOSEの合計を３で割る。:
TP = (HIGH + LOW + CLOSE) / 3
2. 代表値によるn期間 単純移動平均線の計算:
SMA (TP, N) = SUM (TP, N) / N
3. それぞれのロウソク足の代表値からSMA(TP,N)を引く。:
D = TP - SMA (TP, N)
4.Dの絶対値によるn期間単純移動平均線を計算する。:
SMA (D, N) = SUM (D, N) / N
5. 上記のSMA(D,N)に0.015をかける。:
M = SMA (D, N) * 0,015
6. MをDで割る。:
CCI = M / D
ただし:
- HIGH - 高値;
- LOW - 安値;
- CLOSE - 終値;
- SMA - 単純移動平均線;
- SUM - 合計;
- N - 計算に利用する期間
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/18
