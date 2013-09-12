请观看如何免费下载自动交易
请在Facebook上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
商品通道指数技术指标（CCI）衡量商品价格较它统计平均价格的偏离程度。
指数值高表明价格较平均来说异常偏高，值小说明价格太低。尽管名称叫商品通道指数，但它可以用于任何一个金融标的物，不仅仅是商品。
使用商品通道指数有两个基本技巧：
- 寻找背离。背离出现在当价格创出新高，但是商品通道指数没有创出新高时。这种经典的背离通常会伴随者价格的修正。
- 作为市场超买/超卖状态的指标。商品通道指数通常在正负100之间变化。值大于+100预示着超买状态（价格有修正的可能性），值小于-100预示着超卖状态（价格有上升的可能性）。
商品通道指数指标
计算：
1. 为了找到基准价格。你需要将每个柱形的最高、最低和收盘价加起来然后除以3：
TP = (HIGH + LOW + CLOSE) / 3
2. 计算基准价格n周期的简单移动平均：
SMA (TP, N) = SUM (TP, N) / N
3. 从基准价格中减去SMA(TP, N)：
D = TP - SMA (TP, N)
4.计算D的n周期简单移动平均值：
SMA (D, N) = SUM (D, N) / N
5. 将SMA(D, N)乘以0.015:
M = SMA (D, N) * 0,015
6. 将M除以D：
CCI = M / D
其中：
- HIGH - 最高价；
- LOW - 最低价；
- CLOSE - 收盘价；
- SMA - 简单移动平均；
- SUM - 求和；
- N - 用来计算的周期数。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/18
BW-ZoneTrade
该指标由Bill Williams提出，根据Trade Zones绘制柱形。牛市力量
牛市力量指标衡量熊市力量的平衡。
Chaikin震荡（CHO）
Chaikin振荡器（CHO） 是离散指标移动平均的差值。Chaikin波动率（CHV）
Chaikin波动率指标计算最高和最低价格的偏差。它基于最高和最低价之间的幅度来衡量波动率。和平均真实波动幅度不同，Chaikin指标不考虑价格的缺口。