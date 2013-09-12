Chaikin振荡器（CHO） 是离散指标移动平均的差值。

Chaikin波动率指标计算最高和最低价格的偏差。它基于最高和最低价之间的幅度来衡量波动率。和平均真实波动幅度不同，Chaikin指标不考虑价格的缺口。