В данном материале представлен пример передачи котировок из MetaTrader 5 в серверное приложение, написанное на Delphi 7.



Для связи используется TCP протокол, что позволяет передавать данные не только локально но и удаленно, например, на ПК, подключенный по локальной сети.

Для работы с сокетами используется библиотека Winsock2 (wsock32.dll). Однако, непосредственная работа с функциями этой библиотеки невозможна из-за отсутствия в MQL5 механизма работы с указателями и передачи сложных типов данных в качестве параметров в вызываемые функции DLL.



В качестве промежуточного звена, связывающего советник и библиотеку сокетов служит библиотека socket_mql5.dll написанная на С++.



На рисунке 1 показана схема взаимодействия MetaTrader 5 с серверным приложением.

Рисунок 1. Схема взаимодействия MetaTrader 5 с серверным приложением

В библиотеке socket_mql5.dll реализован минимальный набор функций для односторонней передачи данных: SocketOpen, SocketWriteData, SocketWriteString, SocketClose. Котировки можно передавать в двух форматах: в виде данных и в виде строки. Выбор формата реализован во входной переменной "тип передаваемых данных" советника.

Результат работы советника, реализующего клиента, который подключается к серверному приложению и передает данные о каждом тике, показан на рисунке 2.

Рисунок 2. Передача данных из MetaTrader 5 в серверное приложение

В архиве содержатся: