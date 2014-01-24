本例将向您展示如何实现从MetaTrader 5客户终端实时传输订单信息到外部服务器应用程序.



使用 TCP 协议, 它不仅允许您在本地传输数据, 也可以在互联网的外部传输数据.



Winsock2 代码库 (ws2_32.dll) 用于操作套接字. 无法直接调用库函数, 因为MQL5不允许使用指针和把复杂数据结构做为参数传送给DLL函数. 函数库socket_mql5.dll, 使用C++编写, 它是个中间封装, 连接着EA交易和套接字函数库.



MetaTrader 5 和外部服务器应用程序的交互如图1所示:



图 1. MetaTrader 5 和外部服务器应用程序的交互

在socket_mql5.dll函数库中实现了单向传输 (SocketOpen, SocketWrite, SocketClose).



在图2中展示了一个EA交易的例子, 它连接到服务器并把实时订单数据传输给外部服务器应用程序.



图 2. 从MetaTrader 5客户终端输出订单数据到外部服务器应用程序

档案中包含: