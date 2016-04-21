Dieseы Beispiel wird Ihnen demonstrieren wie man einen Echtzeit-Datentransfer vom MetaTrader 5 Client Terminal zu einer externen Serveranwendung implementiert.



Verwendet wird das TCP-Protokoll, es ermöglicht nicht nur lokalen Datentransfer, sondern auch globalen über das Internet.



Die Winsock2 Bibliothek (ws2_32.dll) wird zur Arbeit mit Sockets benutzt. Der direkte Aufruf der Bibliotheksfunktionen ist nicht möglich, da MQL5 die Verwendung von Pointern und die Übergabe von komplexen Datenstrukturen als Parameter von DLL-Funktionen nicht erlaubt. Die Bibliothek socket_mql5.dll, geschrieben in C++, ist ein Zwischenwrapper, der den Expert Advisor mit der Socket Library verbindet.



Die Interaktion von MetaTrader 5 mit der externen Serveranwendung ist in Abb. 1 dargestellt:



Abbildung 1. Interaktion von MetaTrader 5 mit einer externen Serveranwendung

Die minimale Menge der Funktionen für den Einwegetranser (SocketOpen, SocketWrite, SocketClose) ist in der socket_mql5.dll Bibliothek implementiert.



Das Beispiel eines Expert Advisors, verbunden mit dem Server, der benutzt wird um Echtzeit-Tickdaten zu einer externen Serveranwendung zu übertragen ist in Abbildung 2 dargestellt.



Abbildung 2. Export von Tickdaten aus dem MetaTrader 5 Client Terminal an die externe Serveranwendung

Das Archive enthält: