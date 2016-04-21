CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Facebook!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Bibliotheken

Arbeiten mit Sockets in MQL5 - Bibliothek für den MetaTrader 5

Andriy Voitenko | German English Русский 中文 Español 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Ansichten:
1505
Rating:
(52)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
socket.zip (506.46 KB)
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Dieseы Beispiel wird Ihnen demonstrieren wie man einen Echtzeit-Datentransfer vom MetaTrader 5 Client Terminal zu einer externen Serveranwendung implementiert.

Verwendet wird das TCP-Protokoll, es ermöglicht nicht nur lokalen Datentransfer, sondern auch globalen über das Internet.

Die Winsock2 Bibliothek (ws2_32.dll) wird zur Arbeit mit Sockets benutzt. Der direkte Aufruf der Bibliotheksfunktionen ist nicht möglich, da MQL5 die Verwendung von Pointern und die Übergabe von komplexen Datenstrukturen als Parameter von DLL-Funktionen nicht erlaubt. Die Bibliothek socket_mql5.dll, geschrieben in C++, ist ein Zwischenwrapper, der den Expert Advisor mit der Socket Library verbindet.

Die Interaktion von MetaTrader 5 mit der externen Serveranwendung ist in Abb. 1 dargestellt:

Schematische Darstellung der Interaktion mit dem MetaTrader 5 Client Terminal

Abbildung 1. Interaktion von MetaTrader 5 mit einer externen Serveranwendung

Die minimale Menge der Funktionen für den Einwegetranser (SocketOpen, SocketWrite, SocketClose) ist in der socket_mql5.dll Bibliothek implementiert.

Das Beispiel eines Expert Advisors, verbunden mit dem Server, der benutzt wird um Echtzeit-Tickdaten zu einer externen Serveranwendung zu übertragen ist in Abbildung 2 dargestellt.

Datentransfer von MetaTrader 5 zur Serveranwendung

Abbildung 2. Export von Tickdaten aus dem MetaTrader 5 Client Terminal an die externe Serveranwendung

Das Archive enthält:

  • Einen Expert Advisor
  • Die socket_mql5.dll Bibliothek (Der C++ Quellcode wurde mit Visual Studio 2008 geschrieben)
  • Den TCP-Server und TCP-Client (Delphi7 Quellen)

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/169

Schlüsselwörter und Aliasnamen von MQL5 Schlüsselwörter und Aliasnamen von MQL5

Die MQL5 Schlüsselwörter und Aliasnamen für die automatische Vervollständigung werden präsentiert.

i-ImpulseSystem i-ImpulseSystem

Der Indikator basiert auf Elder's Impluse System.

ZeroLag MACD ZeroLag MACD

Der MACD Oszillator mit Null Nachlauf.

AlfOs AlfOs

Ist ein Oszillator ähnlich dem OsMA mit Variable Index Dynamic Average.