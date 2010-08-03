CodeBaseРазделы
Индикаторы

spread_on_chart - индикатор для MetaTrader 5

Введение

С 2008 года большинство дилинговых центров стали использовать не фиксированные, а "плавающие" спреды. Увеличение спредов бывает в ночное время, в моменты выхода новостей и при затишье, когда котировки находятся в узком коридоре. Причём увеличение спреда может быть настолько существенным, что некоторые торговые системы теряют способность получения прибыли в это время.

Иногда значение stop level увеличивают в десятки раз, что приводит к невозможности корректной работы "экспертов" с фиксированными значениями Stop Loss или Take Profit.

Так как "Тестер стратегий" терминала MetaTrader версии 4 использует последние известные значения spread, stop level и freeze level, то результат тестирования советника зависит от последних известных терминалу значений этих величин в момент, когда пользователь нажимает кнопку "Старт" в "Тестере стратегий".

В "Тестере стратегий" терминала MetaTrader 5 используются значения спреда из истории котировок, для чего в структуре хранения исторических данных предусмотрено поле для спреда. Но спред может меняться (и иногда реально изменяется) каждый тик и непонятно, какое значение спреда сохраняется в истории котировок - максимальное за период (1 минута), минимальное или случайное. "Тестер стратегий" терминала MetaTrader версии 5 использует последние известные значения stop level и freeze level, так же как и в версии 4.

Индикатор spread_on_chart отображает в текстовом виде текущие значения:

  • spread (разница между текущими ценами Ask и Bid),
  • stop level (требование к минимальному расстоянию от текущей цены до Stop Loss и Take Profit) и
  • freeze level (требование к минимальному расстоянию от текущей цены до ордера, который собираемся модифицировать, отменить или закрыть).

Обновление значений - каждый тик.

Внешние переменные:

  • Corner - угол графика цен, в котором будут выводиться значения. По умолчанию - верхний левый угол.
  • XMargin и YMargin - отступы от края графика цен до значений, выводимых индикатором; по горизонтали и по вертикали соответственно.
  • Font, Color и Size - название, цвет и размер шрифта.

индикатор spread_on_chart в верхнем левом углуиндикатор spread_on_chart в правом нижнем углу

Файлы:

  • spread_on_chart.mq5 - индикатор для MetaTrader версии 5.
