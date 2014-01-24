请观看如何免费下载自动交易
从2008年开始, 大多数交易中心开始使用"浮动"点差. 在夜间点差经常很大. 在新闻时间点差则更大.
点差的增加如此之大, 以至于可能使一些交易系统无法获利. 止损水平可能扩大几倍, 它可能让使用了固定止损和获利值的EA交易不能正常工作.
MetaTrader 4 客户终端的策略测试器使用最近所知的点差, 止损水平和冻结水平, 结果依赖于这些数值. 而MetaTrader 5 客户终端的策略测试器使用历史中的点差, 历史价格数据结构中包含对应的栏位.
spread_on_chart 指标在图表上显示以下数据:
- 点差 (当前卖家报价和买家报价的差异);
- 止损水平 (当前价格距离止损和获利值的最小距离);
- 冻结水平 (修改订单的最小距离).
它在每个订单都会更新.
输入参数:
- Corner - 输出的图表拐角位置. 默认 - 使用左上角;
- XMargin, YMargin - 水平和垂直边界;
- Font, Color, Size - 字体名称, 字体颜色和字体大小.
文件列表:
- spread_on_chart.mq5 - (MetaTrader 5).
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/152
