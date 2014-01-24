从2008年开始, 大多数交易中心开始使用"浮动"点差. 在夜间点差经常很大. 在新闻时间点差则更大.

点差的增加如此之大, 以至于可能使一些交易系统无法获利. 止损水平可能扩大几倍, 它可能让使用了固定止损和获利值的EA交易不能正常工作.



MetaTrader 4 客户终端的策略测试器使用最近所知的点差, 止损水平和冻结水平, 结果依赖于这些数值. 而MetaTrader 5 客户终端的策略测试器使用历史中的点差, 历史价格数据结构中包含对应的栏位.



spread_on_chart 指标在图表上显示以下数据:

点差 (当前卖家报价和买家报价的差异);

止损水平 (当前价格距离止损和获利值的最小距离);

冻结水平 (修改订单的最小距离).

它在每个订单都会更新.

输入参数:

Corner - 输出的图表拐角位置. 默认 - 使用左上角;

XMargin, YMargin - 水平和垂直边界;

Font, Color, Size - 字体名称, 字体颜色和字体大小.





文件列表: