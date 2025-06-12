소개

2008년부터 대부분의 딜링 센터는 고정 스프레드 대신 "변동" 스프레드를 사용하기 시작했습니다. 스프레드는 밤, 뉴스가 발표되는 시간, 호가가 좁은 통로에 있는 평온한 시간대에 증가합니다. 또한 스프레드 상승폭이 너무 커서 일부 트레이딩 시스템에서는 이 시기에 수익을 낼 수 없는 경우도 있습니다.

때로는 스톱 레벨 값이 수십 배 증가하여 손절매 또는 이익 실현의 고정 값을 가진 "전문가"의 올바른 작업이 불가능 해집니다.

메타트레이더 4 터미널의 "전략 테스터"는 스프레드, 스톱 레벨 및 동결 레벨의 마지막 알려진 값을 사용하기 때문에 전문가 조언자 테스트 결과는 사용자가 "전략 테스터"에서 "시작" 버튼을 누르는 순간에 이러한 값의 마지막 알려진 값에 따라 달라집니다.

메타트레이더 5 터미널의 "전략 테스터" 에서는 호가 기록의 스프레드 값이 사용되며, 스프레드 필드는 과거 데이터 저장 구조에 제공됩니다. 그러나 스프레드는 매 틱마다 변경될 수 있으며 (때로는 실제로 변경되기도 함) 호가 내역에 어떤 스프레드 값이 저장되는지(기간(1분)의 최대값, 최소값 또는 무작위)는 명확하지 않습니다. 메타트레이더 버전 5의 "전략 테스터"는 버전 4와 마찬가지로 마지막으로 알려진 스톱 레벨 및 동결 레벨 값을 사용합니다.

스프레드_온_차트 인디케이터는 현재 값을 텍스트 형식으로 표시합니다:

스프레드(현재 매도 호가와 매수 호가의 차이),

스톱 레벨(현재 가격에서 스톱로스 및 테이크프로핏까지 최소 거리 요건) 및

동결 수준(현재 가격에서 수정, 취소 또는 청산하려는 주문까지의 최소 거리 요건).

값은 매 틱마다 업데이트됩니다.

외부 변수:

모서리 - 값이 표시되는 가격 차트의 모서리입니다. 기본값은 왼쪽 상단 모서리입니다.

X마진 및 Y마진 - 가격 차트 가장자리에서 인디케이터가 표시하는 값까지 각각 가로 및 세로로 들여쓰기합니다.

글꼴, 색상 및 크기 - 글꼴 이름, 색상 및 크기입니다.





파일: