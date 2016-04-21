CodeBaseKategorien
Indikatoren

Heiken Ashi On Adaptive Moving Average - Indikator für den MetaTrader 5

Ansichten:
1541
Rating:
(20)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
Dies ist der Heiken Ashi Indikator, basierend auf den durchschnittlichen Kursen für Open, High, Low und Close. Es wird der Adaptive Moving Average (AMA) benutzt.

Die Eingabeparameter sind die gleichen wie für den AMA.

Abbildung:

Heiken Ashi On Adaptive Moving Average

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/150

