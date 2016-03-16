コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

適応移動平均の平均足 - MetaTrader 5のためのインディケータ

extern.fx | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português 한국어 Français Italiano Türkçe
ビュー:
1210
評価:
(20)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

内容

これは適応型移動平均（AMA、Adaptive Moving Average）を用いて平均された始値、高値、低値および終値に基づいた平均足です。

入力パラメータはAMAと同じです。

適応移動平均の平均足

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/150

エキスパートアドバイザー- インデックス移動平均線 エキスパートアドバイザー- インデックス移動平均線

このエキスパートアドバイザーはインデックス移動平均線を使います。

インデックス移動平均 インデックス移動平均

このインディケータは、単純移動平均の変化率を示しています。

無償ファジー論理ライブラリ関数 無償ファジー論理ライブラリ関数

無償ファジー論理ライブラリのAPI関数です。

spread_on_chart spread_on_chart

spread_on_chart インディケータはスプレッド、ストップとフリーズレベルの現在値を表示します。