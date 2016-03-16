無料でロボットをダウンロードする方法を見る
適応移動平均の平均足 - MetaTrader 5のためのインディケータ
内容
これは適応型移動平均（AMA、Adaptive Moving Average）を用いて平均された始値、高値、低値および終値に基づいた平均足です。
入力パラメータはAMAと同じです。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/150
