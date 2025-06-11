적응 이동 평균에 대한 하이켄 아시

RSI 전문가 조언자(EA)는 메타트레이더 5(MT5) 플랫폼용으로 개발된 자동매매 도구입니다. 이 EA는 상대강도지수(RSI)를 활용하여 매수 및 매도 신호를 식별하고 위험 관리, 부분 포지션 청산, 거래 시간 제한을 통합하여 거래 성과를 최적화합니다.

이 MQL5 사용자 지정 보조지표는 가격 움직임과 어썸 오실레이터(AO) 사이의 차이를 감지하여 잠재적인 시장 반전 또는 지속을 알려줍니다. 차트에 매수/매도 화살표를 표시하고, AO를 히스토그램으로 표시하며, 추세선을 그려 차이를 강조합니다.