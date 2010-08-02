CodeBaseРазделы
Heiken Ashi On Adaptive Moving Average - индикатор для MetaTrader 5

Индикатор Heiken Ashi, основанный не на реальных ценах, а на показаниях адаптивной средней (Adaptive Moving Average), примененной к ценам Open, High, Low, Close.

Внешние переменные как у Adaptive Moving Average.

Heiken Ashi On Adaptive Moving Average

