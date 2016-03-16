コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

インデックス移動平均 - MetaTrader 5のためのインディケータ

ima.mq5 (1.76 KB) ビュー
内容

このインディケータは単純移動平均の変化率を示しています。

インディケータの方向は、日足の方向と同じです。インディケータの極値は、ローカルトレンドとは逆の点に相当します。

インディケータは価格変化率と提案された価格の逆を示して前進しています。

インデックス移動平均

インディケータの値は現在価格と価格の単純移動平均値との比（N-日平均）から1を引いて計算されます。

iMA=Price0/MA(n)0-1

推奨：日、期間=5、適応価格= (H+L)/2。

