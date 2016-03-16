インデックス移動平均

無料でロボットをダウンロードする方法を見る
このインディケータは単純移動平均の変化率を示しています。
インディケータの方向は、日足の方向と同じです。インディケータの極値は、ローカルトレンドとは逆の点に相当します。
インディケータは価格変化率と提案された価格の逆を示して前進しています。
インディケータの値は現在価格と価格の単純移動平均値との比（N-日平均）から1を引いて計算されます。：
iMA=Price0/MA(n)0-1
推奨：日、期間=5、適応価格= (H+L)/2。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/146
