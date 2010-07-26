Индикатор основан на простой скользящей средней и показывает темп изменения простой скользящей средней.

На представленном рисунке видно, что направление движения индикатора совпадает с направлением дневных баров. Локальные максимумы и минимумы индикатора соответствуют точкам разворота локального тренда. Индикатор является опережающим и показывает темп изменения цены и предполагаемый разворот цены.

Картинка:







Значение индикатора вычисляется как отношение текущей цены к значению простой скользящей средней за n периодов минус единица.

iMA=Price0/MA(n)0-1

В практических вычислениях индикатор хорошо себя показывает на дневном графике и предпочитается брать период скользящей средней равной 5, а цены как среднее между максимумом и минимум дня HL/2.