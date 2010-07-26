Ставь лайки и следи за новостями
Индикатор Index Moving Average - индикатор для MetaTrader 5
- 4350
Индикатор основан на простой скользящей средней и показывает темп изменения простой скользящей средней.
На представленном рисунке видно, что направление движения индикатора совпадает с направлением дневных баров. Локальные максимумы и минимумы индикатора соответствуют точкам разворота локального тренда. Индикатор является опережающим и показывает темп изменения цены и предполагаемый разворот цены.
Картинка:
Значение индикатора вычисляется как отношение текущей цены к значению простой скользящей средней за n периодов минус единица.
iMA=Price0/MA(n)0-1
В практических вычислениях индикатор хорошо себя показывает на дневном графике и предпочитается брать период скользящей средней равной 5, а цены как среднее между максимумом и минимум дня HL/2.
Индикатор NRTR (Nick Rypock Trailing Reverse) рисует базовую линию (линию поддержки или сопротивления) и линию цели.
Индикатор Heiken Ashi, основанный не на реальных ценах, а на показаниях адаптивной средней, примененной к ценам Open, High, Low, Close.