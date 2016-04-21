CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Index Moving Average - Indikator für den MetaTrader 5

Vladimir Mikhailov
ima.mq5 (1.76 KB) ansehen
Der Indikator zeigt die Änderungsrate des Einfachen Gleitenden Durchschnitts.

Die Richtung des Indikators entspricht der Richtung der Tagesbalken. Die lokalen Extremwerte des Indikators korrespondieren mit den Umkehrpunkten des lokalen Trends.

Der Indikator ist vorauslaufend, er zeigt die Änderungsrate des Kurses und möglicher Umkehrpunkte.

Abbildung:

Index Moving Average

Der Wert des Indikators berechnet sich aus dem Verhältnis des aktuellen Kurses zu dem Wert des Einfachen Gleitenden Durchschnitts (gemittelt über n Tage) minus 1:

iMA=Price0/MA(n)0-1

Vorschläge: Tageschart, Periode=5, angewendet auf (H+L)/2.

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/146

