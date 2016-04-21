Index Moving Average

Der Indikator zeigt die Änderungsrate des Einfachen Gleitenden Durchschnitts.

Die Richtung des Indikators entspricht der Richtung der Tagesbalken. Die lokalen Extremwerte des Indikators korrespondieren mit den Umkehrpunkten des lokalen Trends.



Der Indikator ist vorauslaufend, er zeigt die Änderungsrate des Kurses und möglicher Umkehrpunkte.



Abbildung:







Der Wert des Indikators berechnet sich aus dem Verhältnis des aktuellen Kurses zu dem Wert des Einfachen Gleitenden Durchschnitts (gemittelt über n Tage) minus 1:



iMA=Price0/MA(n)0-1

Vorschläge: Tageschart, Periode=5, angewendet auf (H+L)/2.