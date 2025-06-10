거래 로봇을 무료로 다운로드 하는 법을 시청해보세요
이 지표는 단순이동평균을 기반으로 하며 단순이동평균의 변화율을 보여줍니다.
그림은 지표 이동 방향이 일일 막대의 방향과 일치함을 보여줍니다. 지표의 로컬 최대값과 최소값은 로컬 추세 반전 지점에 해당합니다. 지표가 선행이며 가격 변동률과 예상 가격 반전 지점을 보여줍니다.
지표 값은 현재 가격과 n 기간 동안의 단순 이동 평균 값에서 1을 뺀 값의 비율로 계산됩니다.
iMA=Price0/MA(n)0-1
실제 계산에서 지표는 일일 차트에 잘 나타나며 이동 평균 기간을 5로, 가격은 하루의 최대값과 최소값 사이의 평균인 HL/2로 간주하는 것이 좋습니다.
MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/146
