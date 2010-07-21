CodeBaseРазделы
Индикаторы

Dual Trix (15/30) - индикатор для MetaTrader 5

Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Опубликовал:
q_import
Просмотров:
3241
Рейтинг:
(22)
Опубликован:
Обновлен:
Двойной индикатор Trix: 2 скользящие средние.

Dual Trix (15/30)


Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/144

