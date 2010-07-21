Смотри, как бесплатно скачать роботов
Dual Trix (15/30) - индикатор для MetaTrader 5
- Опубликовал:
- q_import
- Просмотров:
- 3241
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
Двойной индикатор Trix: 2 скользящие средние.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/144
