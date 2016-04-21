Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Telegram!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Dual Trix 15 and 30 - Indikator für den MetaTrader 5
- Veröffentlicht:
- q_import
- Ansichten:
- 1167
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Dual Trix Indikator: 2 Gleitende Durchschnitte.
Abbildung:
Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/144
The Hodrick-Prescott Filter
Der Hodrick-Prescott Filter.iHeikenAshiSm
Der Heiken Ashi Indikator mit Glättung.
NRTR
Der NRTR (Nick Rypock Trailing Reverse) Indikator zeichnet die Basislinie (Unterstützung und Widerstand) und eine Ziellinie.Index Moving Average
Der Indikator zeigt die Änderungsrate des Einfachen Gleitenden Durchschnitts.