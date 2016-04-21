CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Telegram!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

Dual Trix 15 and 30 - Indikator für den MetaTrader 5

q_import | German English Русский 中文 Español 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Veröffentlicht:
q_import
Ansichten:
1167
Rating:
(22)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Dual Trix Indikator: 2 Gleitende Durchschnitte.

Abbildung:

Dual Trix 15 and 30


Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/144

The Hodrick-Prescott Filter The Hodrick-Prescott Filter

Der Hodrick-Prescott Filter.

iHeikenAshiSm iHeikenAshiSm

Der Heiken Ashi Indikator mit Glättung.

NRTR NRTR

Der NRTR (Nick Rypock Trailing Reverse) Indikator zeichnet die Basislinie (Unterstützung und Widerstand) und eine Ziellinie.

Index Moving Average Index Moving Average

Der Indikator zeigt die Änderungsrate des Einfachen Gleitenden Durchschnitts.