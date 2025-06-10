코드베이스섹션
지표

Dual Trix 15 and 30 - MetaTrader 5용 지표

Korean English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português Français Italiano Türkçe
게시자:
q_import
조회수:
117
평가:
(22)
게시됨:
ZIP 파일로 다운로드 MetaEditor에서 코드를 다운로드하는 방법
MQL5 프리랜스 이 코드를 기반으로 한 로봇이나 지표가 필요하신가요? 프리랜스로 주문하세요

이중 삼각형 표시기: 2개의 이동 평균.

듀얼 트릭스 15 및 30


MetaQuotes Ltd에서 영어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/en/code/144

