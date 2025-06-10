거래 로봇을 무료로 다운로드 하는 법을 시청해보세요
Dual Trix 15 and 30 - MetaTrader 5용 지표
이중 삼각형 표시기: 2개의 이동 평균.
MetaQuotes Ltd에서 영어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/en/code/144
Range BreakOut Indicator - Indicator Buffer Only
브레이크아웃 전략에 대한 지표입니다. 차트에 개체를 인쇄하지 않습니다.BBMA - Bollinger Band Moving Average
BBMA 전략에 필요한 모든 지표를 단일 지표로 제공합니다.
NRTR
NRTR(닉 리포크 후행 역방향) 인디케이터는 기준선(지지선 또는 저항선)과 목표선을 그립니다.지수 이동 평균 지표
이 표시기는 단순 이동 평균의 변화율을 보여줍니다.