Скользящая средняя, использующая квазицифровой фильтр + MACD на ее основе. - индикатор для MetaTrader 5
4794
Скользящая средняя, использующая квазицифровой фильтр + MACD на ее основе. Использовать стандартным способом.
iS7N_TREND.mq5
Теперь двухцветный, или даже двухрежимный индикатор тренда, с ограничением кол-ва расчитываемых баров.BB 3sigma
Полосы Боллинджера, дополненные отклонениями до +-3sigma. Есть возможность изменения периода и множителя при кол-ве отклонений.
Фильтр Ходрика-Прескота
Фильтр Ходрика-Прескота.Советник "Метод Пуриа"
Советник на основе стратегии форекс "Метод Пуриа".