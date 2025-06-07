준 디지털 필터 + 이를 기반으로 한 MACD를 사용한 이동 평균.

이제 두 가지 색상 또는 두 가지 모드의 추세 표시기를 사용할 수 있으며, 계산할 막대 수에 제한이 있습니다.

볼린저 밴드 + -3 시그마. 주기 및 시그마 비율을 변경할 수 있습니다(적절한 편차 크기는 0.5~1.0입니다).