지표

준 디지털 필터 + 이를 기반으로 한 MACD를 사용한 이동 평균. - MetaTrader 5용 지표

Vladislav Eremeev
조회수:
124
평가:
(22)
게시됨:
ZIP 파일로 다운로드
MQL5 프리랜스 이 코드를 기반으로 한 로봇이나 지표가 필요하신가요? 프리랜스로 주문하세요 프리랜스로 이동

준 디지털 필터 + MACD를 기반으로 한이동평균을 사용합니다. 표준 방식으로 사용합니다.

MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/137

