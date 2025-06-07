거래 로봇을 무료로 다운로드 하는 법을 시청해보세요
당사를 Twitter에서 찾아주십시오!
당사 팬 페이지에 가입하십시오
당사 팬 페이지에 가입하십시오
스크립트가 흥미로우신가요?
그렇다면 링크 to it -
하셔서 다른 이들이 평가할 수 있도록 해보세요
그렇다면 링크 to it -
하셔서 다른 이들이 평가할 수 있도록 해보세요
스크립트가 마음에 드시나요? MetaTrader 5 터미널에서 시도해보십시오
준 디지털 필터 + 이를 기반으로 한 MACD를 사용한 이동 평균. - MetaTrader 5용 지표
- 조회수:
- 124
- 평가:
-
- 게시됨:
- 이 코드를 기반으로 한 로봇이나 지표가 필요하신가요? 프리랜스로 주문하세요 프리랜스로 이동
MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/137
iS7N_TREND.mq5
이제 두 가지 색상 또는 두 가지 모드의 추세 표시기를 사용할 수 있으며, 계산할 막대 수에 제한이 있습니다.BB 3sigma
볼린저 밴드 + -3 시그마. 주기 및 시그마 비율을 변경할 수 있습니다(적절한 편차 크기는 0.5~1.0입니다).
Multi-Day Dynamic VWAP
여러 날에 걸쳐 평균화할 수 있는 동적 VWAP 수준T3 Moving Average
T3 지표는 6개의 지수 이동 평균을 결합한 고급 이동 평균으로, 기존 이동 평균에 비해 지연을 줄이면서 더 부드러운 가격 움직임을 제공합니다.