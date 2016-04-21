Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Der Gleitende Durchschnitt Indikator, basierend auf dem Quasi-Digital Filter - Indikator für den MetaTrader 5
- 1261
Der Gleitende Durchschnitt Indikator, basierend auf dem Quasi-Digital Filter. Der MACD Indikator wird als Beispiel für die Verwendung vorgestellt.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/137
