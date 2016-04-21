CodeBaseKategorien
Der Gleitende Durchschnitt Indikator, basierend auf dem Quasi-Digital Filter - Indikator für den MetaTrader 5

Vladislav Eremeev
Ansichten:
1261
Rating:
(22)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
Der Gleitende Durchschnitt Indikator, basierend auf dem Quasi-Digital Filter. Der MACD Indikator wird als Beispiel für die Verwendung vorgestellt.

Abbildung:


Der Gleitende Durchschnitt Indikator, basierend auf dem Quasi-Digital Filter


Der Gleitende Durchschnitt Indikator, basierend auf dem Quasi-Digital Filter


Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/137

