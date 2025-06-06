거래 로봇을 무료로 다운로드 하는 법을 시청해보세요
iS7N_TREND_1 - MetaTrader 5용 지표
간단한 스무딩 알고리즘이 적용된 추세 표시기, 여전히 단색입니다. 주요 아이디어는 trend.mq4 지표에서 가져왔지만 몇 가지 변경 사항이 있습니다.
매개 변수는 기간 하나뿐입니다. EURUSD의 경우 최근 들어 기간 = 24가 잘 작동하고 있습니다.
Price prediction by Nearest Neighbor
이 지표는 k-NN이라고도 하는 가장 가까운 이웃 클러스터링 기법을 사용하여 역사상 가장 유사한 패턴을 검색하고 과거 가격을 현재 패턴 미래 가격의 예측으로 사용합니다.Price prediction by Nearest Neighbor found by a weighted correlation coefficient
이 지표는 최근 가격이 더 큰 가중치를 갖는 가중 상관 계수를 사용하여 가장 가까운 이웃을 찾습니다. 가중치는 가격 패턴 내에서 최신 가격에서 이전 가격으로 선형적으로 감소합니다.