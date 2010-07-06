Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
iS7N_TREND_1 - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 4523
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Трендовый индикатор с простыми алгоритмами сглаживания, пока одноцветный. Основные идеи взяты от индикатора trend.mq4, с некоторыми изменениями.
Параметр всего один - период. Для EURUSD за последнее время неплохо рулит период = 24.
Этот индикатор описывает цены рядом Фурье и экстраполирует их в будущее.Авторегрессивная модель (AR) экстраполяции цен
Этот индикатор использует авторегрессивную модель для экстраполяции будущих цен.
Данный индикатор использует кластеризацию методом ближайших соседей, также известную как k-NN для поиска наиболее похожего паттерна в истории и использует эти цены прошлого как предсказание цен в будущем.Предсказание цены методом ближайшего соседа (с учетом взвешенных коэффициентов корреляции)
Этот индикатор находит ближайшего соседа с помощью взвешенного коэффициента корреляции, в котором последние цены обладают большими весами. Весовой коэффициент линейно уменьшается от новых цен к старым в пределах ценового паттерна.