CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

iS7N_TREND_1 - индикатор для MetaTrader 5

Николай | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Просмотров:
4523
Рейтинг:
(29)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Трендовый индикатор с простыми алгоритмами сглаживания, пока одноцветный. Основные идеи взяты от индикатора trend.mq4, с некоторыми изменениями.

Параметр всего один - период. Для EURUSD за последнее время неплохо рулит период = 24.

iTrend

Экстраполяция цен методом Фурье Экстраполяция цен методом Фурье

Этот индикатор описывает цены рядом Фурье и экстраполирует их в будущее.

Авторегрессивная модель (AR) экстраполяции цен Авторегрессивная модель (AR) экстраполяции цен

Этот индикатор использует авторегрессивную модель для экстраполяции будущих цен.

Предсказание цены методом ближайших соседей (k-NN) Предсказание цены методом ближайших соседей (k-NN)

Данный индикатор использует кластеризацию методом ближайших соседей, также известную как k-NN для поиска наиболее похожего паттерна в истории и использует эти цены прошлого как предсказание цен в будущем.

Предсказание цены методом ближайшего соседа (с учетом взвешенных коэффициентов корреляции) Предсказание цены методом ближайшего соседа (с учетом взвешенных коэффициентов корреляции)

Этот индикатор находит ближайшего соседа с помощью взвешенного коэффициента корреляции, в котором последние цены обладают большими весами. Весовой коэффициент линейно уменьшается от новых цен к старым в пределах ценового паттерна.