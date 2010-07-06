Этот индикатор описывает цены рядом Фурье и экстраполирует их в будущее.

Данный индикатор использует кластеризацию методом ближайших соседей, также известную как k-NN для поиска наиболее похожего паттерна в истории и использует эти цены прошлого как предсказание цен в будущем.

Этот индикатор находит ближайшего соседа с помощью взвешенного коэффициента корреляции, в котором последние цены обладают большими весами. Весовой коэффициент линейно уменьшается от новых цен к старым в пределах ценового паттерна.