iS7N_TREND_1 - Indikator für den MetaTrader 5
1317
Trendindikator mit einfachen Glättungsalgorithmen. Basiert auf dem Indikator trend.mq4 mit einigen Modifikationen.
Er hat nur einen Parameter - period (verwenden Sie period=24 für EURUSD).
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/132
Dieser Indikator wendet ein trigonometrisches Modell auf die Kurse an und extrapoliert in die Zukunft.AR Extrapolation der Kurse
Dieser Indikator verwendet ein autoregressives Modell um Kurse zu extrapolieren.
Dieser Indikator verwendet die Nearest Neighbor Clustering Technik, auch k-NN genannt, um das ähnlichste Muster in der Historie zu suchen und dessen Kurse als Prognose für die Kurse des aktuellen Musters heranzuziehen.Kursprognose mit Nearest Neighbor ermittelt durch einen gewichteten Korrelationskoeffizienten
Dieser Indikator ermittelt den Nearest Neighbor durch Verwendung eines gewichteten Korrelationskoeffizienten, bei dem weniger weit zurückliegende Kurse höher gewichtet werden. Die Gewichtung fällt linear von jüngeren zu älteren Kursen innerhalb eines Kursmusters.