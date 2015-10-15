ビルウィリアムズのオーサムオシレーター(AO)は、ロウソク足の中心(H+L)/2によって形成された34単純移動平均線で、ロウソク足の中心によって形成された5単純移動平均線を引いたものです。

これは現在の市場で何が起きているかをはっきりと示してくれます。(B. ウィリアムズ氏の著書: "New Trading Dimensions: How to Profit from Chaos in Stocks, Bonds and Commodities")より

買いシグナルy:



“ソーサーシグナル”はバーチャートが０ラインよりも高くなったときに発生する唯一のシグナルです。下記に注意してください:

ソーサーシグナルは、バーチャートが下から上に方向を反転させたときに発生します。２番目のバーチャートは１番目のバーチャートよりも下にあり、赤になります。３番目のバーチャートは２番目のバーチャートよりも高く、緑になります。;

ソーサーシグナルが発生するには少なくとも３つのバーチャートが必要です。



ソーサーを使用するときには、オーサームオシレーターの線（列）は０ラインよりを超えていなければなりません。



“０ラインクロス”は、バーチャートがマイナスの領域からプラスの領域に推移した際の買いシグナルです。バーチャートが０ラインをクロスしたときに発生します。このシグナルについて:



このシグナルは２本のバーチャートがあれば発生します。;

一本目のバーチャートが０以下の場合、２本目のバーチャートは０を超えなければなりません。（負の値から正の値への移行）;

売りと買いのシグナルが同時に発生することはありません。



“２つの尖りシグナル”はバーチャートの値が負の領域にあっても発生する唯一の買いシグナルです。このシグナルについて:



このシグナルは、0 ラインより下で下向きに凸が生じた (安値をつけた) 後に、それよりも上で (0 の線に最初より近い場所で) もう一度下向きに凸が発生した場合に生じます;

２つの凸は０ラインよりも下になければなりません。もし２つ目の凸のバーチャートが０ラインを超えた場合、この買いシグナルは発生しません。しかし、別の買いシグナルがこのとき発生します。（０ラインクロス);

新しい凸は古い凸よりも高い位置になければなりません。（負の領域なので、新しい凸はより０ラインに近い状態になります）;

新しい高値の凸が形成されて、そのバーチャートが０ラインをクロスしなかった場合、追加の買いシグナルが発生します。



売りシグナル:



オーサムオシレーターの売りシグナルは買いシグナルと同様です。ソーサーシグナルは０を基準に逆になります。０ラインクロスは、１番目のバーチャートが０以上で２番目が０以下のときに発生します。２つの尖りシグナルは０ラインよりも高い状態で反転します。

Awesome Oscillator Indicator



計算:



AOは、中央値（Ｈ＋Ｌ）/2による５単純移動平均線から中央値（Ｈ＋Ｌ）/2の３４単純にどう平均線を引いて求められます。



MEDIAN PRICE = (HIGH + LOW) / 2

AO = SMA (MEDIAN PRICE, 5) - SMA (MEDIAN PRICE, 34)



ただし:

