CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Советники

YURAZ_CLOSEPRC_V3_2 - эксперт для MetaTrader 5

Yuriy Zaytsev | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Просмотров:
9121
Рейтинг:
(32)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Закрытие всех открытых позиций одним кликом либо закрытие всех позиций при достижении указанного профита в процентах от депозита.

Закрытие всех открытых позиций одним кликом либо закрытие всех позиций при достижении указанного профита в процентах от депозита.

YURAZ_RSAXEL Скрипт рисует уровни Рудолфа Акселя YURAZ_RSAXEL Скрипт рисует уровни Рудолфа Акселя

Скрипт рисует уровни Рудолфа Акселя

YURAZ_MCCH YURAZ_MCCH

Индикатор рассчитывает % роста или падения относительно CLOSE, написан с применением ООП, и легко интегрируется в любой советник или иной индикатор.

Class CalcFrac Class CalcFrac

Производит вычисление фракталов с возможностью указания числа баров до/после баров с экстремальными значениями High/Low.

Accelerator Oscillator (AC) Accelerator Oscillator (AC)

Индикатор Осциллятор Ускорения/Замедления (Accelerator Oscillator) измеряет ускорение и замедление текущей движущей силы.