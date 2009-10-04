Смотри, как бесплатно скачать роботов
YURAZ_CLOSEPRC_V3_2 - эксперт для MetaTrader 5
Закрытие всех открытых позиций одним кликом либо закрытие всех позиций при достижении указанного профита в процентах от депозита.
